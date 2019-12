Marcoz, Centoz ha fatto scelta personale

"La scelta di Fulvio Centoz è una scelta personale che riguarda soltanto lui e il suo partito". E' quanto precisa la vice sindaca di Aosta Antonella Marcoz, commentando l'annuncio del sindaco Fulvio Centoz di ricandidarsi alle prossime comunali di primavera. "Non mi pare - aggiunge - che per le elezioni del maggio prossimo l'Uv abbia mai parlato di alleanze e di candidature. Ogni decisione in merito sarà presa a tempo debito. Illazioni di qualsiasi natura sono solo frutto della fantasia di qualcuno".