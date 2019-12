Manfrin,Centoz candidato? città disastro

(ANSA) - AOSTA, 4 DIC - "In una città senza idee, dove il cuore di chi ci vive è stato calpestato più di una volta, dai commercianti alle frazioni, dai disabili agli anziani, bisogna avere molto coraggio per riproporsi ai cittadini". Questo il commento su Facebook di Andrea Manfrin, capogruppo della Lega Valle d'Aosta in consiglio regionale, all'annuncio della ricandidatura del sindaco di Aosta Fulvio Centoz per le prossime comunali di primavera con lo slogan #AostaCoraggio. "In effetti - ironizza Manfrin - lo slogan che ha lanciato è quanto mai azzeccato. Aosta Coraggio, che scimmiotta lo slogan usato dalla Lega in Valle, "Idee, cuore, coraggio" è perfetto". "Centoz pensa davvero di aver fatto un buon lavoro? La città è un disastro, - scrive ancora - il degrado è ovunque, ha fatto pasticci in ogni dove, dalle case popolari ai lavori pubblici, riuscendo a scontentare tutti e pensa che mettendo due bare all'Arco di Augusto e due fiorellini si può prendere il 50%+1 dei voti? E nessuno gli chiederà conto di nulla?".