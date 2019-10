Boccia, Vda diventi laboratorio clima

"Penso che abbia molto senso fare una riflessione con il Governo sulla necessità di far diventare la Valle d'Aosta un laboratorio sui cambiamenti climatici". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia, Francesco Boccia, dopo un incontro ad Aosta con la Giunta regionale valdostana e con la presidente del Consiglio, Emily Rini, a proposito dell'allerta per il crollo del ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. "Ne parlerò con il premier Conte e con il ministro Costa - ha aggiunto Francesco Boccia - perché la natura che ci circonda qui, nella sua straordinaria bellezza e nella sua straordinaria complessità non è ordinaria". Secondo il ministro Boccia "la natura non è mai ordinaria, ma ci sono luoghi un po' più straordinari degli altri e io penso che qui ci siano tutte le condizioni per fare delle valutazioni che ci toccano, nostro malgrado".



Allerta ghiacciaio:Fosson a Boccia, aprire confronto su clima - C'è "un tema su cui si può aprire una valida collaborazione quello di un confronto condiviso e responsabile su quei cambiamenti climatici che si stanno verificando, in particolare qui da noi in montagna". Lo ha detto il presidente della Regione, Antonio Fosson, incontrando il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia a palazzo regionale.



"La resilienza di fronte a tali eventi - ha aggiunto Fosson - deve essere riconosciuta e affrontata dal Governo, come hanno richiesto i nostri parlamentari e come abbiamo condiviso ieri con il presidente Conte. Siamo un esempio di come interessi antropici e natura possono essere contemperati e gestiti in termini virtuosi".