Allerta ghiacciaio: Vda invita Conte

Il presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson e l'assessore al Territorio Stefano Borrello hanno invitato a Courmayeur il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'ambito della gestione dell'allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. L'annuncio nel corso di una conferenza stampa seguita a una riunione degli organi di prefettura.

"E' una fortuna per la Valle d'Aosta avere 186 ghiacciai", ha spiegato l'assessore al Territorio, Stefano Borrello. "Ed è per questo - ha aggiunto - che valorizziamo, in un contesto climatico mondiale di regressione degli apparati glaciali, il fatto di avere così tanta superficie glaciale. Nell'ambito di carattere propositivo ritengo di invitare il presidente del Consiglio dei ministri Conte a venire a vedere i nostri ghiacciai, anche per prendere coscienza del rispetto che i valdostani hanno del territorio e della natura". Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, ha detto che "una delle preoccupazioni a seguito di questo tavolo è proprio rendere una comunicazione più precisa, univoca, efficiente. E' chiaro che ci siamo trovati da una comunicazione regionale a una comunicazione mondiale. Io chiederei al primo ministro Conte perché ha detto a New York che stava venendo giù tutto il Monte Bianco. Questa è stata una comunicazione non condivisa. Sicuramente la comunicazione su questi dati dovrà essere più precisa, anche se l'emergenza mediatica che si è generata è stata molto ampia e difficile da gestire".