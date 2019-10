Fosson, nuovo dialogo con Roma

(ANSA) - AOSTA, 30 SET - "Vorremmo si aprisse oggi un nuovo percorso di confronto bilaterale, un nuovo dialogo strutturato tra il governo nazionale e il governo regionale, che veda proficuamente coinvolti anche Parlamento e Consiglio regionale".

Lo ha detto il presidente della Regione, Antonio Fosson, incontrando il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. "L'autonomia valdostana - ha aggiunto - chiede che si giunga quanto prima a sancire il principio dell'intesa del Consiglio Valle sulle modifiche statutarie, quale premessa necessaria per poter finalmente aprire un percorso di aggiornamento dello Statuto speciale".

La presidente del Consiglio, Emily Rini, ha spiegato che "la lotta alle disuguaglianze nel nostro Paese passa anche attraverso una maggiore responsabilizzazione delle Regioni, in un'ottica federalista. Per questo l'Autonomia valdostana va salvaguardata e valorizzata, con tutte le nostre forze. È soltanto la valorizzazione delle differenze che garantirà coesione e unità, a livello italiano ed europeo".