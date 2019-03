Sciopero clima, oltre 500 ad Aosta

Oltre 500 studenti manifestano ad Aosta nell'ambito dello sciopero del clima "Fridays For Future".

Al grido di "Siamo con Greta (l'attivista sedicenne svedese che ha dato il via al movimento, ndr) per il pianeta" e "Noi vogliamo l'aria pulita" sfilano per le vie del centro storico e partecipano a due sit-in, il primo sotto al municipio, in piazza Chanoux, il secondo davanti al palazzo della Regione. "Ci avete rotto i polmoni", "Anche la mafia inquina", "Non abbiamo un pianeta B" sono alcuni degli slogan apparsi sulle decine di cartelloni esposti dai ragazzi. A una delegazione di studenti è stato concesso un incontro con i vertici della Regione in sala giunta.