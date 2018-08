Roda, impegno Fisi per Cdm sci La Thuile

La Federazione Italiana Sport Invernali ha confermato l'impegno per riportare la Coppa del mondo di sci alpino a La Thuile. E' quanto emerso durante una riunione tra il presidente della Fisi, Flavio Roda, il presidente della Regione Valle d'Aosta Nicoletta Spelgatti e l'assessore regionale allo Sport e turismo Claudio Restano.

"Nella precedente gara a La Thuile - ha spiegato Roda - è funzionato tutto bene, anche se ci sono stati dei piccoli problemi. Speriamo di essere inseriti nel calendario della stagione 2019/2020, in tal senso avremo una risposta nei prossimi giorni". Per il presidente Spelgatti "è un accordo importante per il rilancio dello sport invernale in Valle d'Aosta, che è un settore fondamentale". "Abbiamo chiesto la calendarizzazione definitiva di La Thuile nel circo bianco - ha proseguito - e l'atteggiamento della Fisi è stato positivo.

Questo è il nostro obiettivo e ci sembra ci siano i presupposti".