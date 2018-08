Fondo, gara Cdm Cogne si farà

La tappa della Coppa del mondo di sci da fondo in programma nel febbraio prossimo a Cogne si farà regolarmente. Lo ha annunciato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, al termine di un incontro con il presidente della Fisi, Flavio Roda. "Sono felice di annunciare - ha detto Spelgatti - che è stata trovata una soluzione". Per Roda "è importante che sia stata confermata la data di Cogne dopo i dubbi sorti negli ultimi giorni". "Sarà una gara importante per molte squadre - ha aggiunto - per verificare lo stato di forma in vista dei mondiali, che si correranno subito dopo. Sono state già fatte tutte le verifiche e non siamo preoccupati per l'organizzazione".