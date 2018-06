Lega e autonomisti, raggiunto quota 18

"Al termine di una riunione congiunta" Lega Vallée d'Aoste, Stella alpina-Area civica-Pnv, Alpe e Mouv' "segnalano di avere raggiunto il numero di 18 consiglieri in Consiglio Valle". E' quanto si legge in una nota diffusa al termine dell'incontro. "Ricordato il lavoro in corso da parte del raggruppamento su alcuni punti programmatici per risolvere i singoli problemi da affrontare nel corso della nuova legislatura - prosegue - si aprono al dialogo fin da subito in vista della ormai imminente prima seduta del Consiglio regionale del 26 giugno con chi, forze politiche o singoli eletti, ritenga di affrontare in una logica di discontinuità la difficile situazione valdostana, offrendo il proprio appoggio e il proprio sostegno per garantire la necessaria governabilità in un'ottica di servizio per l'intera comunità valdostana".