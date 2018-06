Pd,unico collante maggioranza è poltrona

"Apprendiamo che alcune delle forze politiche presenti in Consiglio Regionale 'sembrano' aver trovato un accordo per la formazione del governo regionale. Bene per la Valle d'Aosta che si eviti uno stallo istituzionale, ma i presupposti iniziali ci lasciano molto dubbiosi". Lo scrive, in una nota, il Partito democratico Valle d'Aosta. "L'alleanza è composita - spiega il Pd - ed è difficile pensare di vedere al lavoro forze che si sono sempre dette autonomiste e di sinistra, in particolare Mouv' e Alpe, con la Lega. La Lega di Salvini che scheda le persone in base all'etnia e lascia i bambini in mezzo al mare. Aspettiamo di vedere le proposte programmatiche, ma al momento l'unico collante sembra la voglia di andare al governo per occupare le poltrone". Secondo il Pd "a chi crede in una Valle d'Aosta che tutela i diritti di tutti spetta ora il compito di costruire un'alternativa popolare e seria, noi lavoreremo in questo senso e siamo sicuri che tanti valdostani lavoreranno con noi".