Uvp, estranei a progetti non partecipati

"Estraneità a qualsiasi tipo di progetto che abbia questo metodo e questa forma non partecipata a livello di contenuti". E' la posizione annunciata dal Conseil de direction e dalla Commissione politica di Uvp, che respingono "qualsiasi tipo di coinvolgimento prettamente numerico o di spartizione che prescinda dal rispetto delle sensibilità e dalle proposte di cui ogni forza politica può essere portatrice". La presa di posizione avviene "alla luce delle recenti evoluzioni, apprese peraltro dai media, che stanno prefigurando un quadro politico che parte da un documento, elaborato da 10 consiglieri dei tre gruppi che rappresentano Stella Alpina-Pnv-Ac, Alpe, Mouv, fatto di 10 punti programmatici, peraltro non discussi e condivisi negli incontri avuti con queste forze politiche, a cui si aggiungerebbe un accordo con la Lega Nord-Salvini, e altri pezzi sparsi per arrivare al numero utile". L'Uvp, inoltre, "ribadisce, come peraltro detto a più riprese, che ogni possibile suo coinvolgimento in un futuro progetto, debba essere calibrato su un programma serio e persone credibili, attraverso contenuti condivisi e partecipati".