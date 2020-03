Anche in ospedale Terni test su tamponi

(ANSA) - TERNI, 16 MAR - Ora i test sui tamponi per la diagnosi di infezione da Covid-19 vengono eseguiti anche nell'ambito del dipartimento di Diagnostica di laboratorio e immunotrasfusionale dell'Azienda ospedaliera di Terni.

In questo modo - spiega il Santa Maria - sarà possibile velocizzare le diagnosi dei casi sospetti presenti in ospedale, analizzando direttamente in sede i campioni che fino alla settimana scorsa dovevano invece essere inviati al laboratorio di Microbiologia di Perugia. A questa attività viene dedicata, in questa fase, una seduta mattutina che consente l'esecuzione dei test in gruppi da 16 campioni, con una risposta che conferma l'esito di positività o meno entro sei-otto ore. Con un eventuale incremento di personale l'Azienda ospedaliera ipotizza di arrivare a fare due sedute giornaliere. (ANSA).