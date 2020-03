Nuovo guarito in Umbria dal coronavirus

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - C'è un nuovo guarito in Umbria, dove sale così a tre il numero delle persone che hanno superato la malattia provocata dal virus Covid- 19: lo comunica l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. La persona guarita era ricoverata all'ospedale di Perugia ed è stata dichiarata guarita dai medici, all'esito dei tamponi negativi al coronavirus.

Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 13 marzo, 107 persone in Umbria risultano positive, 59 nella provincia di Perugia e 48 in quella di Terni. Sono ricoverati in 32, di cui 19 nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Perugia e 13 in quello di Terni. Dei 32 ricoverati, 11 sono in terapia intensiva, sei nell'ospedale di Perugia e cinque in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 1.734: di questi, 1.206 sono nella provincia di Perugia e 528 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 13 marzo, sono stati eseguiti 748 tamponi.