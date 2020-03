Attività sospesa all'Ast per prevenzione

(ANSA) - TERNI, 14 MAR - Dopo le 48 di sciopero indette dalle segreterie territoriali dei metalmeccanici nelle giornate di giovedì e venerdì, alle 6 di oggi è iniziato un nuovo stop della produzione all'Ast di Terni, nell'ambito della discussione sulle misure di prevenzione del coronavirus. Nella serata di ieri gli stessi sindacati e il management hanno infatti convenuto di sospendere per 24 ore le attività dirette e indirette dello stabilimento, ad esclusione di quelle che interessano le ditte impegnate nella sanificazione e nella pulizia degli ambienti lavorativi.

In base all'accordo formale raggiunto tra le parti, l'assenza dei dipendenti dal lavoro sarà 'coperta' con una aspettativa retribuita, in attesa del decreto ministeriale ad hoc. Nella stessa giornata la Usl, soggetto individuato dal prefetto Dario Emilio Sensi, sarà deputata alla verifica della salute in fabbrica. I sindacati chiedono al'azienda misure di tutela dei lavoratori più rigorose.