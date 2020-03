Umbro a Macao, qui il peggio è passato

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - "Bisogna avere pazienza e accettare qualche cambiamento nel nostro quotidiano. E' assolutamente fattibile. Noi lo abbiamo fatto ed ora che il peggio è passato ci stiamo riprendendo la nostra vita. In pieno.

E così sarà per tutti voi": è il messaggio di augurio e di speranza che arriva in Italia da Moreno Negri, architetto umbro, di Foligno, che dopo molto tempo a Hong Kong, vive e lavora a Macao da circa due anni. "Che bello - dice all'ANSA - rivedere il traffico per le strade. E restare intrappolato negli ingorghi con il mio scooter".

"A Macao - ricorda - il 5 febbraio il governo ha imposto la chiusura di tutte le attività, dai casinò, ai giardini pubblici, per due settimane. Siamo stati in casa, abbiamo lavorato da casa, per le strade la polizia, in auto, con gli altoparlanti, ci intimava a non uscire. Quindi la sensazione è stata analoga probabilmente a quella che sta vivendo l'Italia. Ora finalmente, a distanza di quasi un mese stiamo tornando alla normalità".