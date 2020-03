Tesei agli umbri, dobbiamo fare squadra

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - "In questo momento l'Umbria ha bisogno che tutti facciano squadra": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso di un'intervista a Radio Kiss Kiss.

"I sacrifici che si stanno attualmente chiedendo a tutti, ai cittadini, alle imprese - ha aggiunto - porteranno poi a ripartire più forte e in modo più veloce di prima. Io sono convinta di questo. In questo momento non c'è spazio per le polemiche. Stiamo lavorando tutti moltissimo".

La presidente ha inoltre, fra l'altro, sottolineato che gli umbri stanno reagendo con grandissimo senso di responsabilità.

Se siamo tutti responsabili riusciremo a circoscrivere questa epidemia in limiti temporali più ristretti e potremo uscirne e riprendere la vita di tutti i giorni".