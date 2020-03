76 persone positive al virus in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 12 marzo, 76 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, due sono i guariti, un paziente è deceduto. Attualmente dei 76 soggetti positivi - 47 nella provincia di Perugia e 29 in quella di Terni - sono ricoverati in 21, di cui nove nell'ospedale di Terni e 12 nell'ospedale di Perugia.

Dei 21 ricoverati - riferisce la Regione - dieci sono in terapia intensiva, di cui sei nell'ospedale di Perugia, quattro in terapia intensiva nell'ospedale di Terni, gli altri sono seguiti nei reparti di malattie infettive.

Le persone in osservazione sono 1.556: di queste, 1.080 sono nella provincia di Perugia e 476 in quella di Terni.

Sempre alla stessa data risultano 295 soggetti usciti dall'isolamento di cui 175 nella provincia di Perugia e 120 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 12 marzo, sono stati eseguiti 578 tamponi.