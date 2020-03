Cordoglio Tesei per vittima coronavirus

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - "Esprimo sincero cordoglio e mi stringo alla famiglia dell'uomo, positivo al virus Covid-19, deceduto ieri sera all'Ospedale Santa Maria di Perugia". E' quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"E' necessario - prosegue Tesei - per proteggere noi e gli altri, seguire scrupolosamente le limitazioni di questi giorni.

E' un sacrificio che dobbiamo fare per avere la meglio sul virus. Il sistema sanitario umbro è pronto e si sta preparando sempre più per affrontare la situazione attuale ed eventuali future criticità. I prossimi giorni saranno sicuramente impegnativi, ma se, pur nella distanza fisica, rimaniamo uniti e faremo squadra, riusciremo ad uscirne vincitori"."Voglio rivolgere - afferma ancora la presidente - anche un pensiero e un profondo ringraziamento agli operatori della sanità umbra, chiamati ad uno sforzo enorme, nonché a tutti coloro che pur nell'emergenza continuano a svolgere la loro attività per garantire sicurezza e servizi essenziali".