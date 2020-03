Mascherine a prezzi troppo alti

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Circa 150 "mascherine" (nello specifico, respiratori circolari di tipo "FFP2") in vendita a prezzi ben superiori a quelli normalmente applicati, sono state scoperte dalla guardia di finanza ad Assisi, nel corso dei controlli negli esercizi commerciali svolti per reprimere eventuali illeciti connessi all'emergenza sanitaria in corso. Le stesse mascherine, inoltre, previste in vendita in confezioni da 20 pezzi, erano state "spacchettate" così da potere essere vendute singolarmente, in modo da potere ulteriormente incrementare il margine di guadagno.

I prodotti - riferisce la Gdf - erano anche privi delle informazioni prescritte dalla normativa europea e nazionale, senza alcun libretto d'istruzione e senza l'indicazione delle precauzioni d'uso, risultando, pertanto, potenzialmente pericolosi. L'esercente rischia decine di migliaia di euro di sanzione.