Altri due positivi Umbria, otto in tutto

Due nuovi casi di persone affette da coronavirus sono stati registrati in Umbria. Si aggiungono ai quattro riscontrati nella mattinata del 3 marzo e sale così a otto il numero di persone positive. Lo ha reso noto la Direzione regionale Sanità.

"I due pazienti la cui infezione è stata accertata nel pomeriggio del 3 marzo, sono in isolamento fiduciario nella loro abitazione perché al momento in buone condizioni di salute" ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto. "Tutti e due - ha aggiunto - erano tenuti, già da giorni, sotto osservazione dai servizi sanitari, visto che rientrano tra i contatti avuti dal giovane di Montecastrilli risultato positivo dopo avere incontrato una persona proveniente dalla Lombardia.

Sono stati isolati anche i loro contatti".

Per quanto riguarda la persona in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, la Direzione regionale ha comunicato che il ricovero è avvenuto a scopo precauzionale, in quanto il paziente è affetto da patologie respiratorie di tipo cronico.