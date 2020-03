Non si farà incontro devoti Santa Rita

Non si svolgerà per emergenza coronavirus l'incontro generale della "Pia unione primaria" di Santa Rita che si sarebbe dovuto svolgere il 28 e 29 marzo a Cascia. Un evento che tradizionalmente richiama oltre 1.500 devoti da tutta Italia.

A darne notizia è stato padre Ludovico Maria Centra, assistente ecclesiastico della "Pia unione" attraverso una lettera indirizzata ai gruppi e agli appartenenti alla Pup.

"Dopo una attenta riflessione - si legge nel testo - ho pensato cosa giusta e prudente annullare l'appuntamento".

"Abbiamo aspettato prima di prendere questa decisione - ha spiegato ancora Centra - per vedere come si sviluppava il problema dell'epidemia di coronavirus, ma tutte le notizie fanno capire che il contagio si va propagando, le autorità si raccomandano di essere prudenti e viste anche le disdette alla partecipazione mi è sembrato giusto prendere questa decisione".