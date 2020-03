Opposizione Assemblea, emergenza personale sanità

"L'emergenza Coronavirus ha messo in luce la carenza di personale del sistema sanitario umbro, con troppi precari e pensionamenti che lo stanno mettendo in ginocchio. Serve quindi un intervento urgente e deciso, con nuovi concorsi, stabilizzazioni e scorrimenti": lo chiedono, annunciando un'interrogazione, i consiglieri regionali di opposizione Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi (Pd), Thomas De Luca (Movimento 5 Stelle), Andrea Fora (Patto civico per l'Umbria) e Vincenzo Bianconi (Gruppo misto).

"I numeri dei precari - spiega il capogruppo del Pd Bori, primo firmatario - risultano significativi: l'azienda ospedaliera-universitaria di Perugia ne conta 200, quella ospedaliera di Terni 100, l'azienda sanitaria Umbria 2 347, l'Umbria 1 oltre 200. 160 sono, inoltre, i lavoratori interinali di Umbria Salute, la società in house che eroga servizi come il front office e i Cup. Cifre non più sostenibili e che hanno già allarmato i sindacati".