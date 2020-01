Chirurgia dell'obesità a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 17 GEN - Un delicato intervento di mini bypass gastrico su un paziente obeso è stato eseguito all'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno opera da anni un'équipe specializzata nella chirurgia dell'obesità che, grazie ad un lavoro multidisciplinare, rappresenta un'eccellenza nel panorama della sanità regionale ed è in grado di richiamare anche utenza extraregionale.

L'intervento è stato eseguito su un paziente di 48 anni proveniente da Roma, grande obeso di 198 chilogrammi, alto un metro e 70, con Bmi, indice di massa corporea, pari a 68,51 (il valore normale è 25) e con diverse altre complesse patologie.

L'ulteriore difficoltà da trattare per i professionisti del "San Giovanni Battista" è stata la presenza di sub stenosi della laringe per avanzata poliposi delle corde vocali e per la presenza di un rischio biologico. L'intervento, fa sapere la Usl Umbria 2 in una nota, è riuscito.