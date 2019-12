Tesei, vogliamo Umbria che corra

"L'Umbria che meritiamo è attenta ai talenti e magnetica per gli investimenti. È attrattiva per le imprese ed è una fucina di innovazione. Non possiamo semplicemente accontentarci di rimettere l'Umbria in piedi, vogliamo un'Umbria che corra": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei illustrando all'Assemblea legislativa il programma di legislatura e i componenti della nuova Giunta regionale. "La situazione umbra è critica" ha aggiunto.

"Per restituire agli attori sociali fiducia nel futuro - ha sostenuto Tesei - è necessario far ripartire l'economia, rilanciare ricostruzione e trasporti, incrementare il prodotto interno, frenare l'emigrazione dei giovani e ottimizzare la sanità".