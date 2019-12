Tesei, sfida è rilanciare la sanità

"La sfida è rilanciare la sanità migliorando i servizi ed efficientando la macchina organizzativa": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei illustrando all'Assemblea legislativa le linee di governo. "Razionalizzazione e specializzazione dovranno essere le parole chiave della nostra sanità" ha aggiunto.

La presidente ha ricordato che il comparto "assorbe l'80% del bilancio dell'amministrazione". "E' necessario puntare a una razionalizzazione - ha aggiunto - che abbia come cardine i sistemi di monitoraggio, di valutazione dell'appropriatezza e della qualità dei servizi offerti. La sanità umbra che viene vista, e in qualche modo sbandierata come una delle migliori d'Italia, è oggi profondamente scaduta in termini di qualità percepita delle prestazioni, nonostante lo sforzo di medici e infermieri. Lo testimoniano i numeri della mobilità passiva, in costante peggioramento, e la fuga dei migliori primari. Qualità e competenze devono essere portate al centro della nostra sanità".