Bori, Tesei non ha parlato di 'ndrangheta

"Nel suo discorso mi stupiscono delle cose che ci sono ma anche quelle che non ci sono, come la vicenda legata alla 'ndrangheta": lo ha affermato il capogruppo del Pd Tommaso Bori intervenendo in Assemblea legislativa sul programma di governo illustrato dalla presidente della Giunta Donatella Tesei. "Il nostro approccio sarà quello di una minoranza più che di una opposizione, per dare anche il nostro contributo" ha aggiunto.

Per Bori le istituzioni "devono fare muro e parlare a voce alta, specialmente quando le organizzazioni criminali mettono in atto un'azione di qualità qui in Umbria con il tentativo di entrare nelle istituzioni, contattare la politica e inquinare quindi la vita democratica". Una "emergenza" che l'esponente del Pd ha detto di non trovare nelle linee programmatiche come anche "il tema centrale dell'università, della formazione e del diritto allo studio".