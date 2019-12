Celebrata patrona vigili del fuoco

Celebrata a Perugia Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. Una giornata che ha avuto il suo momento più spettacolare quando un grande tricolore è stato srotolato su una delle facciate di palazzo dei Priori mentre veniva suonato l'inno di Mameli, dopo la messa in duomo alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei.

La giornata si è aperta presso il comando provinciale con la deposizione di una corona di alloro in ricordo del personale caduto in servizio. "Questa - ha detto il comandante provinciale, Michele Zappia - è una ricorrenza ormai leggendaria. Santa Barbara per noi vigili del fuoco e' un culto che ci emoziona, ci fa sentire ancora i veri eroi di questo nostro mestiere. Per il resto è la ricorrenza di un anno che è passato. Santa Barbara è anche la data di ripartenza per i vigili del fuoco, un giorno in cui ci riproponiamo di andare avanti con i nostri obiettivi che sono quelli di assicurare e garantire sicurezza e disponibilità".