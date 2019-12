Celebrazioni per Santa Barbara a Terni

Celebrazioni anche a Terni e in tutta la provincia, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. Dopo l'alzabandiera presso il monumento ai caduti all'interno della sede centrale del comando provinciale, una staffetta podistica di atleti dello stesso comando ha raggiunto Marmore, dove è posta l'edicola con la statua della santa protettrice. Da lì i podisti hanno raggiunto il duomo di Terni, in cui si è svolta la messa officiata dal vescovo Giuseppe Piemontese, alla presenza del comandante provinciale, Giancarlo Cuglietta, e delle massime cariche istituzionali, militari e religiose della provincia.

Le celebrazioni sono proseguite presso la centrale di via Proietti Divi, aperta alla cittadinanza, dove i vigili del fuoco hanno dato dimostrazione delle loro abilità con un saggio professionale.