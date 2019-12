Squarta, vigili fuoco nostri eroi

"Un grande ringraziamento ai vigili del fuoco dell'Umbria per l'impegno quotidiano e la passione mai risparmiata per affrontare ogni tipo di intervento" è stato rivolto al Corpo dal presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta in occasione della ricorrenza di Santa Barbara.

"I vigili del fuoco sono i nostri eroi - ha affermato Squarta -, sono sempre dappertutto e ovunque c'è bisogno di loro, dalla semplice apertura di una porta quando capita di dimenticare le chiavi di casa alla gestione critica delle emergenze. In ogni occasione i vigili del fuoco hanno sempre dimostrato una straordinaria professionalità senza risparmiarsi mai di fronte al pericolo provocato dagli incendi, allagamenti, incidenti di vario genere e soccorso alle persone. Nel cuore degli umbri è ancora nitida l'immagine dei pompieri che, a Norcia, il 30 ottobre 2016 - ha concluso Squarta -, salvano le suore dal terremoto accompagnandole in braccio lontano dalle macerie".