Non eletto presidente Assemblea Umbria

Non è stato raggiunto il quorum necessario per l'elezione del nuovo presidente nella prima seduta della undicesima legislatura dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

Nelle prime tre votazioni sono state espressi 13 voti per Marco Squarta, consigliere di Fratelli d'Italia proposto alla guida dell'Aula nel corso del dibattito da Eleonora Pace per conto della maggioranza, mentre otto sono state le schede bianche.

L'Assemblea è stata riconvocata per martedì alle 10 per ulteriori votazioni relative all'elezione del presidente e dell'Ufficio di presidenza.

Prima delle operazioni di voto, il consigliere anziano Fabio Paparelli, che ha presieduto la seduta, ha sottolineato come "il voto ha restituito un quadro politico peculiare, con una maggioranza chiaramente definita ed un'unica minoranza".

"L'auspicio che faccio a tutti è quello di saper cogliere la novità di questi tempi" ha aggiunto.