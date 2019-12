Squarta proposto presidente Assemblea

La maggioranza di centro destra in Assemblea regionale dell'Umbria ha proposto il consigliere Marco Squarta, Fratelli d'Italia, come presidente dell'Assise che ha cominciato stamani i lavori dell'11/a legislatura. Il suo nome è stato indicato dalla capogruppo dello stesso partito Eleonora pace a nome dell'intera coalizione che ha eletto Donatella Tesei presidente della Regione.

La seduta è stata aperta dal consigliere anziano Fabio Paparelli.

L'elezione di Squarta dovrebbe essere formalizzata comunque domani. In base allo Statuto regionale infatti il presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti dell'Assemblea, ma se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Successivamente all'elezione del presidente si procede a quella dei due vicepresidenti.