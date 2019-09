Stagione venatoria al via 15 settembre

Prenderà il via ufficialmente domenica 15 settembre la stagione venatoria in Umbria con l'avvio del prelievo per tutte le specie: lo rende noto l'Assessorato alla Caccia della Regione Umbria, ricordando che per la caccia di selezione, l'avvio è stato regolarmente effettuato il 16 giugno, mentre per il cinghiale si partirà il 6 ottobre.

Per la definizione del calendario venatorio che disciplina la stagione corrente è stato condotto un ampio dibattito con una larga partecipazione che ha portato ad una programmazione del prelievo fortemente condivisa con il mondo venatorio umbro e concorde con le scelte operate dall'Assessorato regionale nel riproporre i periodi di prelievo con date analoghe alla passata stagione, ad eccezione della preapertura che non si è potuta adottare per mancanza del parere Ispra. Sulla base della documentazione prodotta nell'atto di adozione del calendario si è potuta mantenere la chiusura di diverse specie al 30 gennaio.