Tesei, pronti con squadre e programmi

"Tra pochi giorni presenteremo le nostre squadre, siamo pronti, e il nostro programma che non sarà il libro dei sogni perché siamo abituati a stare con i piedi per terra e a non raccontare balle": a dirlo è stata la senatrice Donatella Tesei che dal palco della festa provinciale della Lega di Terni, a San Gemini, ha parlato come candidata alla presidenza della Regione Umbria per il centro destra. Con accanto il leader del Carroccio Matteo Salvini.

"C'è tanto da fare e da recuperare" ha detto Tesei dopo avere evidenziato che in Umbria "i dati Istat sono tutti negativi e al di sotto della media nazionale". "Abbiamo una disoccupazione elevatissima - ha sottolineato - e non vogliamo permettere più che i nostri ragazzi vadano a fare lavapiatti e camerieri all'estero. Dobbiamo creare le condizioni perché le nostre imprese riescano a fare bene il proprio lavoro. Quindi il nostro impegno primario sarà sburocratizzare. Saranno premiati merito e competenza. Il turismo deve essere un volano".