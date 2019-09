Salvini, Tesei decide chi sarà vice

"Stiamo lavorando al programma e al progetto. Poi i nomi arriveranno": il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato così delle prossime elezioni regionali in Umbria. Lo ha fatto con accanto Donatella Tesei, candidata presidente per il centro destra, alla festa provinciale di Terni della Lega, a San Gemini.

"Stiamo lavorando - ha spiegato Salvini - per estendere la squadra, perché sia la più ampia e coinvolgente possibile". E alla domanda se il vice sarà Marco Squarta, indicato da Fratelli d'Italia, o Roberto Morroni, FI, ha risposto: "sarà il presidente a decidere chi fa cosa". "Sono entrambe persone validissime - ha aggiunto - e alleati importanti".

Per Salvini le elezioni regionali sono "un'occasione storica di riscatto per l'Umbria al di là dei nomi". "A differenza di chi a Roma in questi giorni si è occupato di poltrone - ha aggiunto - noi ci stiamo occupando prima delle cose da fare per l'Umbria e poi metteremo nomi e cognomi nelle caselline".