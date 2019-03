Buona affluenza e code per primarie Pd

E' considerata buona - in base ai primi dati che stanno affluendo al partito - l'affluenza in Umbria per le primarie del Pd che dovranno indicare il nuovo segretario tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Code vengono segnalate in alcuni seggi, come quello allestito nel palazzo comunale di Perugia.

Tra i primi a votare, al seggio Cappuccini di Todi, la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini.

Le operazioni di voto sono favorite anche da una giornata di sole con temperature miti praticamente dovunque.

In Umbria sono stati allestiti poco più di 200 seggi, 158 in provincia di Perugia e 59 in quella di Terni.