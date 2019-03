Affollati seggi primarie in aree sisma

Sono diversi gli iscritti e i sostenitori del Pd che si sono recati ai seggi per le primarie anche nelle zone colpite dal terremoto del 2016.

Come a Norcia, particolarmente affollata per la concomitante mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici che si tiene nel centro storico. Alla città di San Benedetto ha fatto visita anche la presidente della Regione Catiuscia Marini. Che ha approfittato dell'occasione per salutare i volontari presenti al seggio.

"Ho potuto vedere un centro storico affollato come era prima del sisma e questo mi ha emozionato" ha detto all'ANSA Marini.

"La gente è tornata - ha aggiunto - ed è veramente tanta. Come nei tempi migliori di Norcia".