Bocci, primarie giorno importante Paese

Si augura in Umbria una partecipazione "da 20 mila iscritti in sù" il segretario regionale del Pd dell'Umbria Gianpiero Bocci per le primarie in programma il 3 marzo nelle quali sarà scelto quello nazionale del partito. "A partire da quel dato potremmo essere soddisfatti" ha detto all'ANSA.

Nella regione saranno allestiti poco più di 200 gazebo, 158 in provincia di Perugia e 59 a Terni.

"Quello delle primarie - ha sostenuto Bocci - è un giorno importante non solo per il Pd ma per tutti coloro che vogliono difendere la coscienza democratica del Paese, messa a serio rischio da questo Governo e da Matteo Salvini. Un esecutivo che sta penalizzando fortemente l'Umbria con provvedimenti che rischiano di mettere in difficoltà il territorio". Per il segretario "con le primarie non si elegge solo il nuovo segretario". "Il Pd - ha aggiunto - è chiamato infatti costruire in fretta una grande e credibile alternativa di Governo.

L'Umbria deve dare il suo contributo con una partecipazione importante".