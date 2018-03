Gente Norcia su Fb, sindaco non mollare

"Non mollare Nico, siamo tutti con te": Nico sta per Nicola Alemanno, il sindaco di Norcia, e questo è uno dei tanti messaggi di incoraggiamento che il popolo di Facebook ha lasciato sotto il post scritto dal sindaco per raccontare la vicenda del sequestro del centro polivalente progettato da Stefano Boeri. Decine di commenti nei quali si chiede ad Alemanno di continuare la sua azione amministrativa.

"Sei il nostro punto di riferimento...il nostro punto fermo! Non mollare", ha scritto Barbara, mentre Marialuisa e Mauro hanno detto: "Sindaco vai avanti non mollare non arrenderti, Norcia ha bisogno di te e noi cittadini di una grande persona come è lei e per quello che ha fatto per noi terremotati".