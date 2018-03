Sindaco Norcia, magistrati vengano qui

"Ho chiesto ai magistrati di venire a trovarci per vedere di persona tutte le strutture provvisorie realizzate": è quanto postato su facebook dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dopo la conferenza stampa tenuta in risposta al sequestro del centro polivalente firmato dall'archistar Stefano Boeri.

"Sono consapevole della singolarità della proposta - ha scritto il sindaco -, ma la nostra condizione non è certo normale e questo magari contribuirebbe ad allentare la tensione".

Con il post Alemanno ha anche ringraziato i cittadini che gli hanno mostrato solidarietà e vicinanza, il mondo delle istituzioni, tra cui i presidenti del Consiglio Paolo Gentiloni, del Parlamento europeo Antonio Tajani e dell'Anci Antonio Decaro, la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli, il Capo di dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli e la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini.