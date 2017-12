Marini, chiudiamo emergenza post sisma

"Entro gennaio l'Umbria si avvia a chiudere la parte più significativa dell'emergenza post terremoto legata all'assistenza alla popolazione": lo ha sottolineato la presidente della Regione Catiuscia Marini nella conferenza stampa di fine anno della Giunta. Annunciando che si il territorio colpito "sarà così a pieno titolo nella fase della ricostruzione".

Marini ha parlato di un anno che "si è molto intrecciato con gli interventi post sisma" e caratterizzato dal lavoro per impostare la ricostruzione". "Sono stati 12 mesi molto proficui" ha aggiunto. La presidente ha poi ricordato che stanno proseguendo le consegne delle casette nelle aree terremotate.

"Con il lavoro di programmazione già fatto - ha sottolineato ancora Marini - nel 2018 si entrerà in una fase importante di ricostruzione pubblica e privata".

"Se la fase di emergenza è stata centralistica - ha detto Marini - quella della ricostruzione avrà come soggetti attuatori gli enti pubblici locali".