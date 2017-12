Da Regione "impegno strategico" per cultura e turismo

Da parte della Regione Umbria "c'è stato un impegno strategico sul versante della cultura e del turismo come fattore di crescita economica della regione". Lo ha sottolineato la presidente Catiuscia Marini tracciando un bilancio dell'ultimo anno. Caratterizzato dagli effetti del dopo terremoto.

"Per quanto riguarda il turismo - ha sostenuto Marini - un anno fa non credevamo di poter avere questa capacità di reazione dopo gli eventi sismici che hanno investito pesantemente la regione".

"I dati si stanno comunque ora di avvicinando alla situazione pre-sisma" ha sottolineato la presidente umbra.