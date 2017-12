Umbria Regione dai conti "solidi"

L'Umbria è stata una Regione che ha mostrato "solidità finanziaria e dei conti". Così la presidente Catiuscia Marini nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a Palazzo Donini.

"Da sempre - ha sottolineato Marini - abbiamo rispettato il pareggio di bilancio e non abbiamo dovuto attuare pieni di rientro per la sanità".

La presidente della Regione ha quindi evidenziato che "non si è ricorsi alla leva fiscale per l'ottavo anno consecutivo per quanto riguarda la mia presidenza, l'undicesimo complessivo".