++ Biathlon: gioia Wierer, ho dato tutto è pazzesco ++

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "A pensarci è pazzesco. Sono contentissima, ieri ho fatto la mia peggior gara, oggi mi sarei accontentata anche del secondo posto": cos' Dorothea Wierer commenta a caldo la vittoria della seconda coppa del mondo consecutiva. Una stagione da incorniciare quella dell'altoatesina reduce dai successi ai mondiali di Anterselva.

"Non pensavo in una stagione così - aggiunge - Ora ho bisogno di tempo per capire. E' stata dura". (ANSA).