Trento, al via tre gruppi di lavoro Comune-Provincia

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - Al via tre gruppi di lavoro tra Comune e Provincia di Trento - uno dedicato alla mobilità, uno alle partite patrimoniali e un terzo alle questioni più urgenti, a iniziare dall'area ex Atesina. La decisione oggi nel corso di un incontro fra la Giunta provinciale e la Giunta comunale a villa Mersi.

Convergenza tra Comune e Provincia si è registrata sulla necessità di mettere in cantiere un sottopasso verso Spini alla rotatoria della Bermax e sull'interramento della ferrovia e il collegamento veloce con il Bondone. Curca la variante al Prg, l'orientamento della Provincia è quello di aiutare il Comune a rispettare i tempi dell'iter, su cui incombe la scadenza della primavera 2020. Unità d'intenti pure su gestione dei servizi pubblici (idrico e rifiuti): per Comune e Provincia sono necessari l'affidamento a una società in house e la definizione dell'ambito provinciale come bacino ottimale. Sull'ex Sloi rilevata l'urgenza della bonifica in attesa dell'incontro del 3 aprile con il ministero dell'Ambiente.