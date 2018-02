Grande Guerra: a Trento mostra 'Ebrei per l'Italia'

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Palazzo Trentini, a Trento, ospiterà dal 27 febbraio la mostra fotografica "Ebrei per l'Italia 1915-1918".

Si tratta di una rassegna voluta dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri che l'ha inserita tra le manifestazioni in calendario per il centenario della Grande Guerra.

Le fotografie testimoniano e raccontano la partecipazione convinta degli ebrei italiani alla prima guerra mondiale, all'interno di un processo di ricerca di assimilazione per guadagnarsi lo status di cittadini. Un itinerario per ragionare sull'origine del concetto di cittadinanza nell'Italia a cavallo tra Ottocento e Novecento.

La mostra, a cura di Baruch Lampronti e Stefania Roncolato, è promossa dalla presidenza del Consiglio provinciale di Trento, in collaborazione con la Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano.