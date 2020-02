Liga: il Real frena col Celta, Barca si porta a -1

Il Real Madrid frena in Liga, costretto al pareggio in casa dal Celta Vigo. Finisce 2-2 al Bernabeu, un risultato che permette al Barcellona di portarsi a -1 dalla squadra merengue, costretta a rincorrere la rete in apertura di Smolov. Solo nella ripresa arrivano le reti di Kroos e Ramos ma nel finale, al 40', Mina rimette la gara in equilibrio non lasciando più tempo ai padroni di casa per rimediare.

Zinedine Zidane è stato vittima di un curioso 'incidente', travolto da un giocatore del Celta, Aidoo, finito nello slancio nell'area tecnica del Real. Nessuno dei due ha riportato danni.