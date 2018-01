Mazzarri: 'Toro cosa migliore per me'

"A entrare allo stadio Filadelfia per il primo allenamento del Torino mi è venuta la pelle d'oca. Sono carico e anche un po' emozionato, ho sentito dentro che questo è l'ambiente adatto a me". Così Walter Mazzarri, alla presentazione al 'Grande Torino". "Mi farebbe piacere che domani con il Bologna tutto il pubblico avesse positività, vorrei sentire un corpo unico con la squadra. C'è bisogno di pensare positivo. I ragazzi - ha aggiunto - erano un po' frastornati, ma è normale, erano affezionati al loro allenatore e questo è un bene: vuole dire che c'è del materiale umano di spessore".

"La Nazionale? Mi ha fatto piacere essere stato chiamato dal Torino, tutto qui. Con la carriera che ho fatto, ho avuto la possibilità di scegliere i progetti, ma le trattative private non si raccontano, non sarebbe serio", ha detto Mazzarri, a lungo tra i papabili come nuovo ct dell'Italia "In questo momento della mia carriera, - ha aggiunto - essere stato chiamato da Cairo è la situazione migliore per me. Spero che non mi sia sbagliato, che il tempo mi dia ragione".