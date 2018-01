Torino: via Mihajlovic, arriva Mazzarri

Walter Mazzarri ha firmato il contratto con il Torino nella sede del club granata, in via Arcivescovado. L'annuncio ufficiale della società è stato pubblicato sul sito: "Il Torino Football Club comunica di aver affidato al signor Walter Mazzarri l'incarico di allenatore della prima Squadra. Il nuovo tecnico - che il Presidente Urbano Cairo accoglie con il più cordiale benvenuto e con l'augurio di buon lavoro - dirigerà nel pomeriggio la sessione in programma allo stadio Filadelfia a porte chiuse".



Via Mihajlovic, 7/a panchina saltata in A



Mazzarri era legato da un contratto da 2 milioni di euro fino al 2019 con il club inglese del Watford. Mazzarri mancava dall'Italia dal 2014, quando guidò l'Inter.



Il Torino in mattinata aveva esonerato Sinisa Mihajlovic.

L'annuncio ufficiale era comparso sul sito della società granata. "A Sinisa e al suo staff - si legge nel comunicato - vanno i ringraziamenti per l'impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata".