Serie A: Torino Bologna, notiziario

DA 4-3-3 A 3-4-2-1 Due allenamenti per allinearsi alle idee di Walter Mazzarri, dalle 15 di oggi tecnico del Torino. Il tecnico toscano dovrebbe schierare un 3-4-2-1 senza gli infortunati Belotti, Ljajic, Ansaldi, Lyanco, Barreca ed Edera. La difesa a tre sarà composta da Burdisso, N'Koulou centrale e Moretti a sinistra. A centrocampo De Silvestri laterale di destra e Molinaro a sinistra, con Baselli e Rincon al centro. In avanti Iago Falque e Berenguer giocheranno a supporto di Niang.

BOLOGNA: VERDI IN GRUPPO, DIFFERENZIATO PER DA COSTA Verdi, che potrebbe partire dalla panchina, è rientrato regolarmente in gruppo, così come Torosidis e entrambi si sono allenati con i compagni di squadra. Lavoro differenziato, invece, per il secondo portiere Da Costa. In vista della partita di Torino, i rossoblù di Donadoni hanno fatto una serie di esercitazioni tattiche al centro di Casteldebole per rifinire la preparazione. Il tecnico non potrà disporre dello squalificato Masina. Palacio dovrebbe tornare tra i titolari. (ANSA).