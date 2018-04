Salvini: pazienza al limite, governo in fretta o voto

"Faccio un appello: smettetela con gli insulti a vicenda, con le ripicche, i veti, i bisticci, le polemiche. Così non se ne esce. Se ciascuno fa un passo a lato, si costruisce, si lavora". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, parlando della formazione del governo in una diretta Faceboook. La crisi siriana "porta un'accelerazione sulla formazione del nuovo governo. C'è una vita reale che dice 'fate in fretta'. Basta, io sono ai limiti della pazienza, o si va avanti e si lavora o tanto vale tornare dagli italiani con un voto chiaro a dire 'facciam da soli'. Basta dire: 'se ci sono io, non c'è lui'".





"Qualcuno, come Pd e Forza Italia, sogna i governoni con tutti, alla Monti, Pd, Forza Italia. Gli italiani hanno chiesto qualcosa di diverso. Voi molisani e friulani potete scegliere la Lega e darmi così una mano a far capire che aria tira", afferma Salvini. "Mi rifiuto di pensare - ribadisce - a un governo che coinvolga il Pd, che in questi anni ha fatto il contrario di quello che voglio fare io ed è stato bocciato dagli italiani. Continuo a mantenere un atteggiamento zen, sereno, costruttivo, pacifico e di buon senso. Non capisco le polemiche e gli insulti. Non capisco di Battista e non capisco Berlusconi: si mettono sullo stesso piano". "Fino a che qualcuno, come il mio alleato Berlusconi o Di Battista, usa l'insulto, fino a che continuano i capricci i veti e i protagonisti non se ne esce. Il centrodestra ha il dovere di governare e ascoltare e coinvolgere i secondi arrivati che sono i Cinque stelle". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta su Facebook. "Non ritengo che ci siano eletti o elettori pericolosi: quando qualcuno parla di un voto sbagliato è irriconoscente verso la democrazia, chi prende i voti è legittimato", aggiunge.

Berlusconi: M5s un pericolo, io so fermare escalation - "Questo movimento ha raggiunto il 33% in Italia e nel Molise, ha superato il 50%. Sono un nuovo pericolo per il nostro paese. Questo vecchietto, vedendo un grave pericolo per il suo paese e ricordando le parole della madre, ha trovato il coraggio di scendere di nuovo in campo per combattere questo pericolo". Così Silvio Berlusconi durante il suo intervento all' Auditorium di Isernia, in riferimento al Movimento 5 Stelle che non ha mai citato per intero. "Daremo - ha aggiunto il leader di Forza Italia - un lavoro a quei giovani in difficoltà, senza passare per la tragedia di un Governo di questo movimento, sono l'unico protagonista di questo centrodestra in grado di fermare questa escalation".